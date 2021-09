Giro di Sicilia, il primo squillo di Valverde: “Don Alejandro” si prende la tappa di Caronia

30 Settembre 2021 15:16

Alejandro Valverde vince la 3ª tappa del Giro di Sicilia: il ciclista spagnolo trionfa in volata sul traguardo di Caronia

Si entra nella seconda metà del Giro di Sicilia e con la terza tappa si comincia a fare decisamente sul serio. La frazione odierna, 180 km con partenza da Termini Imerese e traguardo finale a Caronia, presenta una certa sinuosità altimetrica con diverse punte interessanti. I ciclisti hanno percorso l’interminabile salita della Forcella di Barfuco attraverso “le Petralie”, per poi dedicarsi alla scalata del GPM di Pollina, 11 km al 6% circa di pendenza, salita che è costata cara alla maglia rossa e gialla Molano e alla maglia bianca Moschetti, entrambi in difficoltà. Nella salita finale la Movistar prepara la strada per il capitano Alejandro Valverde che apre il gas e si prende il 130° successo della carriera. Appena dopo il traguardo, da segnalare una strana caduta del capitano della Movistar che non si accorge di una canalina e finisce sull’asfalto, fortunatamente senza conseguenze. Alle sue spalle chiudono Covid e Restrepo Valencia, rispettivamente secondo e terzo.