Giro di Sicilia, Molano beffa Albanese sul traguardo della prima tappa a Licata [CLASSIFICA]

28 Settembre 2021 15:41

Juan Sebastian Molano vince la prima tappa del Giro di Sicilia: il ciclista colombiano beffa Vincenzo Albanese sul traguardo di Licata

Un anno di attesa, causato dalla pandemia di Coronavirus, ripagato ampiamente già dalla prima tappa. Torna il Giro di Sicilia con i suoi campioni, i suoi colori e tutto il divertimento che il ciclismo porta con sè a ogni latitudine. Prima tappa dell’edizione 2021 che ha preso il via quest’oggi da Avola per concludersi dopo 179 km a Licata: una frazione non troppo impegnativa, ondulata per tre quarti ma con un finale pianeggiante. Solo un GPM di giornata tra Ragusa e Ibla. Finale nel centro abitato nel quale i ciclisti si sono dati battaglia. Vincenzo Albanese della Eolo Kometa sembrava aver trovato il giusto spunto nei metri conclusivi per staccarsi dal gruppo, ma l’ottimo lavoro della UAD ha permesso a Juan Sebastian Molano Benavides di raggiungerlo e beffarlo appena prima del traguardo. Completa il podio un altro UAD, Maximiliano Ariel Richeze.

La classifica del Giro di Sicilia