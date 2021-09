Giro di Sicilia, Valverde vince e… cade: dopo il traguardo colpisce una canalina e finisce a terra [VIDEO]

30 Settembre 2021 15:41

Alejandro Valverde vince la tappa di Caronia ma cade appena dopo il traguardo: il ciclista si volta indietro, non si accorge di una canalina e finisce sull’asfalto

Dal dolce sapore della vittoria a quello amaro dell’asfalto. Neanche il tempo di esultare che Alejandro Valverde ha dovuto fare i conti con il dolore di una strana caduta. Il campione della Movistar ha capitalizzato il lavoro della sua squadra con una perentoria volata finale che gli ha permesso di vincere a Caronia. Appena passato il traguardo della terza tappa del Giro di Sicilia, il ciclista spagnolo si è voltato indietro per vedere chi ci fosse alle sue spalle, non accorgendosi di una canalina dei fili presente poco più avanti: una volta passataci sopra, la bici ha avuto un sussulto che ha fatto perdere l’equilibrio a Valverde finito rovinosamente a terra. Per fortuna non sembra aver riportato gravi conseguenze.