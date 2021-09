Lutto a Gioia Tauro, è morto il preside Luciano Ardissone: “uomo dal cuore grande, ha dedicato la vita ai giovani”

26 Settembre 2021 15:50

Reggio Calabria, Gioia Tauro in lacrime per la morte del preside Luciano Ardissone: descritto come un uomo dal cuore grande, pronto all’ascolto e alla comprensione, sempre entusiasta di essere tra i giovani

E’ una domenica di lutto per la comunità scolastica di Gioia Tauro. E’ venuto a mancare in queste ore il noto preside Luciano Ardissone. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo ci tiene a ricordarlo come un uomo dal cuore grande, pronto all’ascolto e alla comprensione, sempre entusiasta e sorridente. Il professore, che ha dedicato gran parte della sua vita ai giovani, ha lasciato un vuoto immenso nella collettività gioiese. “Ha messo a disposizione il suo sapere con professionalità ed umiltà, senza mai tirarsi indietro davanti alle difficoltà. Negli ultimi anni la sua presenza anche nella nostra realtà scolastica è stata un valore aggiunto, una spalla forte, un’esperienza di cui ne facciamo tesoro e ne conserveremo per sempre il ricordo. Buon viaggio Preside”, è quanto si legge in un post pubblicato dalla “Scuola Paritaria: Nido, Infanzia e Primaria “Giovanni XX III”.

“Ci ha appena lasciati un uomo speciale. Il Preside Luciano Ardissone. Una persona di elevata cultura, grande intelligenza e nobiltà d’animo. Ho tante foto delle mie figli con lui, tanti ricordi della e nella scuola che lui ha amato tanto. Ha saputo farsi strada negli anni tra i suoi bambini e ragazzi e lo ha fatto con classe e bontà e lascia in chi, come me, ha avuto il privilegio di conoscerlo, un segno indelebile del suo splendido passaggio terreno. Condoglianze alla famiglia”, si legge ancora in uno dei tanti messaggi di cordoglio per l’amato e rispettato Preside.