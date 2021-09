Gianfranco Minissale è il nuovo Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina

21 Settembre 2021 12:48

Il dr. Gianfranco Minissale, Vice Questore della Polizia di Stato, è il nuovo Capo della Squadra Mobile di Messina, dando così il cambio al dr. Antonio Sfameni per la guida dell’importante ufficio investigativo della provincia

Il dr. Gianfranco Minissale, Vice Questore della Polizia di Stato, è il nuovo Capo della Squadra Mobile di Messina, dando così il cambio al dr. Antonio Sfameni per la guida dell’importante ufficio investigativo della provincia. Originario della provincia di Messina, è entrato in Polizia nel 1990 da Agente. Nel 2002, dopo la frequenza del corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma, è stato assegnato alla Questura di Palermo presso il Commissariato Sezionale “Zisa-Borgonuovo” con l’incarico di funzionario responsabile della Sezione Investigativa. Nel 2006 ha assunto la direzione del Commissariato distaccato di Corleone. Nel 2007 è stato trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Palermo con l’incarico di responsabile della sezione “Reati contro il Patrimonio”. Nel gennaio 2010 ha assunto la direzione della sezione “Catturandi”. A partire dal 2016, infine, ha diretto presso la stessa Squadra Mobile la sezione “Criminalità Organizzata”.