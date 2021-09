Fratelli d’Italia: costituito un nuovo circolo a Giffone

28 Settembre 2021 19:15

Costituito a Giffone un nuovo Circolo di Fratelli d’Italia: “il partito è in crescita e sui territori c’è voglia di aderire ad un progetto credibile”

Costituito a Giffone un nuovo Circolo di Fratelli d’Italia. “Il partito è in crescita e sui territori c’è voglia di aderire ad un progetto credibile”. Con queste parole il Commissario provinciale Denis Nesci benedice la nascita di una nuova componente sulla provincia di Reggio Calabria. “A Giffone tanto entusiasmo e la consapevolezza che per essere protagonisti della scena politica occorre impegno e credibilità. Auguro ai militanti e al Commissario del Circolo Angela Foriglio un buon lavoro, certo che riuscirà a convogliare nel percorso di Fratelli d’Italia le energie migliori e propositive di un comune importante per fascia tirrenica qual è Giffoni”.