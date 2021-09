Condanna Lucano, Mirabelli (PD): “la soddisfazione di Salvini dimostra che il caso Morisi non gli ha insegnato nulla”

30 Settembre 2021 16:12

Il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli, in merito alla sentenza su Mimmo Lucano, chiama in causa Matteo Salvini

“Come sempre attendiamo le motivazioni della sentenza, ma la condanna a 13 anni di carcere per Mimmo Lucano appare sproporzionata rispetto agli addebiti e alle stesse richieste della procura. La soddisfazione con cui Salvini ha accolto la notizia dimostra solo che il caso Morisi non gli ha insegnato nulla, continua ad accanirsi sulle persone che considera nemiche senza quel rispetto che giustamente chiede per sé e i suoi amici”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.