Francesco Zavaglia è un nuovo giocatore della Cinquefrondese

12 Settembre 2021 18:25

L’USD Cinquefrondese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Francesco Zavaglia. Rosarnese classe ’98, il neo-giocatore biancazzurro vanta già un percorso calcistico di tutto rispetto: dopo essersi formato nei settori giovanili di squadre blasonate del campionato di serie C – tra cui Acr Messina, US Vibonese e HinterReggio Calcio – Zavaglia disputa il campionato di Eccellenza, indossando la maglia dell’AGS Soriano, con la quale è stato impegnato in numerose occasioni da titolare. Prosegue, dunque, a ritmi serrati il lavoro della dirigenza, che mira ad allestire una rosa in grado di ben figurare nel campionato di Promozione.