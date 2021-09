Formula 1, incidente a Monza: la monoposto di Verstappen finisce su Hamilton, l’halo gli salva la vita [VIDEO]

12 Settembre 2021 15:52

Incidente verso la metà del Gp di Formula 1 a Monza: la monoposto di Verstappen finisce su quella di Hamilton dopo un contatto, l’halo salva la vita al pilota britannico

Se le danno da inizio stagione, ma a Monza hanno rischiato grosso. Max Verstappen e Lewis Hamilton si cercano, si trovano e finiscono entrambi fuori pista al 26° giro del Gp di Monza. Hamilton viene fuori da un pit stop, Verstappen cerca di recuperare dalle retrovie a causa di una precedente sosta troppo lenta. Lewis non lascia spazio all’avversario, Max non toglie il piede dall’acceleratore, salta su un cordolo e finisce sulla monoposto del britannico. Fortunatamente l’halo evita il contatto fra la macchina e la testa di Hamilton che avrebbe trasformato l’episodio in tragedia. L’immagine finale vede la Red Bull finita sopra la Mercedes, entrambe ferme fuori pista. Fra i due piloti neanche uno sguardo, ma al termine della gara ci sarà un confronto che si preannuncia particolarmente acceso.