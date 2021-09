Formula 1, marea orange a Zandvoort! Max Verstappen vince a casa sua: la Mercedes rischia l’harakiri

5 Settembre 2021 16:40

Max Verstappen vince il Gp di Zandvoort davanti al duo Mercedes formato da Hamilton e Bottas. Gara perfetta per l’olandese sul circuito di casa. Ferrari a punti: 5° Leclerc, 7° Sainz

La Formula 1 torna in pista dopo il disastro di Spa (Belgio), spostandosi di pochi km fino a raggiungere l’Olanda per il Gp di Zandvoort. Niente pioggia, forse un po’ nebbia… arancione. Non si tratta di condizioni atmosferiche ma dei fumogeni che i tifosi orange sventolano per supportare Max Verstappen. L’idolo di casa capitalizza un weekend super che lo ha visto partire dalla pole position e non perdere mai le redini della gara. Il giovane pilota della Red Bull torna leader del Mondiale grazie ad uno straordinario successo colorato di arancione, fra gli applausi del pubblico. Perfetta anche la strategia Red Bull che non fa respirare la Mercedes e ribatte colpo su colpo, entrata ai box su entrata ai box. Toto Wolff e i suoi piloti rischiano addirittura l’harakiri: ad un giro dalla fine Bottas va troppo forte e toglie il giro veloce ad Hamilton, un punticino essenziale per un Mondiale che sembra possa decidersi anche per un singolo punto. Box Mercedes furioso. Hamilton è dunque costretto a sostare ai box per prendersi il miglior crono nell’ultimo giro utile. Ferrari che non riescono a impensierire le zone del podio chiudendo al 5° posto con Leclerc e al 7° con Sainz. Da segnalare infine la super rimonta di Sergio Perez che da ultimo chiude 8°.

La classifica piloti dopo di Formula 1 dopo il Gp di Zandvoort

Max Verstappen 224.5 Lewis Hamilton 221.5 Valtteri Bottas 123 Lando Norris 114 Sergio Perez 108 Charles Leclerc 92 Carlos Sainz 89.5 Pierre Gasly 66 Daniel Ricciardo 56 Fernando Alonso 46 Esteban Ocon 44 Sebastian Vettel 35 Lance Stroll 18 Yuki Tsunoda 18 George Russell 13 Nicholas Latifi 7 Antonio Giovinazzi 1 Kimi Raikkonen 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0

La nuova classifica costruttori