LIVE- Acr Messina-Palermo 0-0, partita iniziata!

4 Settembre 2021 17:21

La diretta di Acr Messina-Palermo, match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie C girone C 2021/22. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

2ª di campionato dopo l’esordio beffa, prima in casa, anche se “in casa” si fa per dire. L’Acr Messina ospita il Palermo a Vibo Valentia. Ben note le vicende legate allo stadio peloritano, in un derby che in realtà derby non è. Manca l’atmosfera della partita giocata nell’impianto della città, mancano i tifosi ospiti e quelli di casa sono comunque limitati dal dover attraversare lo Stretto e dalle consuete restrizioni legate al Covid (50% della capienza e Green Pass in zona bianca, fascia in cui risiede la Calabria attualmente, mentre a Messina si sarebbe giocato con 2.500 spettatori per via della zona gialla in Sicilia). Lo ha rimarcato in conferenza stampa anche il tecnico Sullo, che non può contare su Russo e su alcuni nuovi arrivati: per Milinkovic manca il transfer, Vukusic e Marginean non sono ancora arrivati. C’è invece Facci. Segui la diretta di StrettoWeb di Acr Messina-Palermo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta/live Acr Messina-Palermo

7′ – Partita subito pimpante. Palermo aggressivo e falloso in avvio, mentre c’è una doppia occasione da entrambe le parti. Prima Adorante scappa via e sbatte addosso a Pelagotti al limite dell’area (dubbi per un possibile penalty, ma l’arbitro dice di proseguire), poi ci prova da fuori Dall’Oglio ma è bravo Lewandowsky a respingere.

– Sono circa 3-400 i tifosi del Messina presenti al Luigi Razza. Un numero esiguo, ma era prevedibile visto l’attraversamento dello Stretto (in una giornata di forte maltempo) e le restrizioni anti-Covid.

1′ – Si parte! E’ iniziato il derby Acr Messina-Palermo

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Palermo, le formazioni ufficiali

Sullo conferma 9/11 della squadra scesa in campo dall’inizio a Pagani. C’è Fofana a centrocampo e Distefano al posto dell’indisponibile Russo. Subito dentro Carillo e Celic dopo aver recuperato in seguito allo stop contro la Paganese, mentre davanti è confermata la coppia Balde-Adorante.

Messina (4-4-2): Lewandowsky, Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini, Di Stefano, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Balde. A disp.: Fusco, Mikulic, Fantoni, Goncalves, Konate, Busatto, Matese, Rondinella, Fazzi, Catania All. Sullo

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti, Peretti, Lancini, Marconi, Almici, De Rose, Luperini, Giron, Dall’Oglio, Floriano, Brunori. A disp.: Massolo, Marong, Silipo, Odjer, Fella, Soleri, Perrotta All. Filippi

Arbitro: Longo (Paola) – Assistenti: Miniutti (Maniago), Terenzio (Cosenza) – IV°: Moriconi (Roma2)