Fc Lamezia Terme-Reggina, le formazioni ufficiali: da Aglietti possibili indicazioni per Crotone

4 Settembre 2021 17:44

Lo schieramento iniziale della Reggina per l’amichevole a Lamezia Terme può aiutare a capire quali soluzioni potrebbe adottare Aglietti in vista della terza gara di campionato contro il Crotone, vista la sicura assenza di Menez

La Serie B si ferma per questo weekend e lascia spazio alle Nazionali, la Reggina ne approfitta per una sgambata amichevole. Nel pomeriggio, alle ore 18, il fischio d’inizio della gara contro l’Fc Lamezia Terme. Un test per mettere minuti sulle gambe, ma anche per provare nuove soluzioni tattiche in vista della trasferta di Crotone. Contro gli squali non ci sarà infatti Menez (per squalifica) e dovranno essere valutate le condizioni di Rivas (in rientro dal lungo viaggio in Honduras). Questo stato di cose impone al mister Aglietti di pensare a nuove soluzioni offensive, quindi allo stadio Guido D’Ippolito è da seguire la scelta di schierare in attacco contemporaneamente dal 1′ due punte di peso: Montalto e Galabinov, mentre iniziale panchina per il francese ex Milan. Sulle fasce l’allenatore amaranto prova la carta Bellomo al posto di Laribi. In difesa spazio al nuovo acquisto Regini, che fin qui non ha ancora trovato spazio.

Di seguito lo schieramento iniziale delle due formazioni, compagini che saranno presumibilmente rivoluzionate nella ripresa:

FC Lamezia Terme: D’Andrea, Miliziano, Tipaldi, Salandria, Nocerino, Camilleri, Da Dalt, Maimone, Haberkon, Russo, Bezzon. A disposizione: Gentile, Amendola, Talarico, Rechichi, Umbaca, Carubini, Vitolo, Tringali, Bernardi. Allenatore: Erra.

Reggina: Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Regini, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Bellomo; Galabinov, Montalto. A disposizione: Lofaro, Cionek, Amione, Loiacono, Ejjaki, Bianchi, Gavioli, Tumminello, Ménez, Liotti. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Alessandro Femia di Locri. Assistenti: Andrea Galluzzo di Locri e Domenico Zappino di Vibo Valentia.