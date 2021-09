Acr Messina, i convocati di Sullo per la gara di Coppa Italia Serie C a Foggia

14 Settembre 2021 16:55

I convocati del tecnico Sullo in occasione di Foggia-Acr Messina di Coppa Italia Serie C di domani pomeriggio

Domani pomeriggio il Messina disputerà il secondo turno di Coppa Italia Serie C in casa del Foggia di Zeman dopo aver sbancato Castellammare a fine agosto. Mister Sullo cerca risposte anche sul piano della prestazione in seguito alla prima sconfitta stagionale in quel di Monopoli e ai due punti precedenti ottenuti contro Paganese e Palermo, che hanno messo a nudo una squadra ordinata, vivace e piacevole nella prima ora di gioco, spentasi piano piano però nella seconda parte. Questi i convocati scelti dal tecnico. Assenti i soliti tre Russo, Matese e Milinkovic.