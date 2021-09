9 Settembre 2021 17:31

Cambia l’orario della partita di Coppa Italia Serie C tra Foggia e Acr Messina: si anticipa al pomeriggio

Niente gara serale, ma al pomeriggio. Cambia l’orario della sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia Serie C tra Foggia e Acr Messina, in programma mercoledì 15. La gara, inizialmente prevista per le 20.30, è stata anticipata alle 17.30 dopo gli accordi intercorsi tra le due società. Lo comunica la Lega, attraverso una nota.