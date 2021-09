L’Acr Messina fa visita a Zeman: come seguire la diretta del match di Coppa Italia Serie C a Foggia

15 Settembre 2021 11:19

Le info per seguire in diretta tv o streaming Foggia-Acr Messina, match valido per il Secondo Turno di Coppa Italia Serie C

Infrasettimanale, ma per la Coppa Italia Serie C. Dopo essersi guadagnata il passaggio del turno sbancando Castellammare al termine di una partita pazza, l’Acr Messina si ritrova adesso a far visita al Foggia di Zdenek Zeman, padre di quel Karel che qualche anno fa allenava in riva allo Stretto e personaggio molto amato dalle parti dei rossoblu per gli storici anni di Zemanlandia. I giallorossi di Sullo si approcciano alla gara dopo aver conosciuto anche la parola sconfitta, arrivata domenica sera in quel di Monopoli in seguito ai due pari consecutivi contro Paganese e Palermo.

Foggia-Acr Messina: dove seguire in diretta il match

Il fischio d’inizio è programmato alle ore 17:30 di oggi, mercoledì 15 settembre, e la partita sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutti i contenuti relativi alla Serie C. Per vedere la partita bisogna sottoscrivere l’abbonamento, ovviamente collegandosi al sito, e scegliere un contratto mensile o stagionale. Per vedere la gara in streaming, invece, è necessario disporre di una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.