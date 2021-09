7 Settembre 2021 15:52

Altro movimento in entrata comunicato dall’Fc Messina: ufficiale l’arrivo di Roberto Faraone

“La società Football Club Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Roberto Faraone. Italiano, classe 2001, rappresenta un jolly per la squadra, in quanto può ricoprire più ruoli del centrocampo. Il giocatore palermitano proviene dal Roccella ed è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso”. Altro movimento in entrata comunicato dal club giallorosso, è il classe 2001 Roberto Faraone.