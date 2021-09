Fc Messina, si prosegue con gli annunci in entrata: alla corte di Mancuso arriva Piccione

2 Settembre 2021 15:38

Altra ufficialità in entrata per l’Fc Messina, la quinta negli ultimi tre giorni: arriva il centrocampista Andrea Piccione

“La società Football Club Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Piccione. Di nazionalità italiana, classe 2001, gioca nel ruolo di centrocampo. Il giocatore toscano è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso con un contratto valido per un anno”. Questa la breve nota con cui l’Fc Messina comunica un altro nuovo arrivo, dopo i quattro annunciati negli ultimi due giorni. Continua a prendere forma il nuovo organico della squadra giallorossa in vista degli impegni in Serie D.