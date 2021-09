9 Settembre 2021 17:53

Altra ufficialità dell’Fc Messina: da Catania arriva il giovane Bozzanga

“La società Football Club Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Nicola Paolo Bozzanga. Italiano, classe 2003, gioca nel ruolo di esterno d’attacco e arriva in prestito dal Calcio Catania. Il giocatore è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso”. Da Catania arriva il giovanissimo Bozzanga, ultima ufficialità in ordine di tempo dell’Fc Messina, che continua la sua campagna di rafforzamento in vista dell’esordio stagionale.