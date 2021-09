8 Settembre 2021 22:00

Ufficiale un nuovo innesto in casa Football Club Messina: arriva Filippo Iurato

“La società Football Club Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Filippo Iurato. Italiano, classe 2000, gioca nel ruolo di difensore e arriva in prestito dal Sestri Levante. Il giocatore, nato a Genova, è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso”. Altro giovane in arrivo in casa Fc Messina. Questa la nota che comunica l’arrivo del 21enne Filippo Iurato.