Fc Messina, i rinforzi arrivano dalla Spagna: ufficiale Aliaga, scuola Atletico Madrid

21 Settembre 2021 11:21

L’ultimo rinforzo dell’Fc Messina in ordine di tempo è José Carlos Aliaga, difensore centrale spagnolo classe ’99 scuola Atletico Madrid

Nel post Licata mister Mancuso ha affermato che la società gli aveva già promesso altri rinforzi, nonostante l’inizio di campionato. L’Fc Messina è una squadra giovane, costruita da zero, con poca esperienza e che necessità di qualche settimana di tempo per amalgamare bene i meccanismi. Ma i rinforzi, appunto, continuano ad arrivare e l’ultimo in ordine di tempo è spagnolo. E’ ufficiale, infatti, l’ingaggio di José Carlos Aliaga, difensore centrale classe 1999 nato ad Alicante e proveniente dall’Osasuna. Il giocatore è cresciuto nell’Atletico Madrid.