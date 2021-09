Fc Messina, due nuovi arrivi: ufficiali gli acquisti di Katio Landi e del giovane Jhoan Ozuna

1 Settembre 2021 10:35

Nuovo arrivo in casa Football Club Messina: ufficiale Katio Landi

“La società Football Club Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Katio Landi. Di nazionalità italiana, classe ’92, gioca nel ruolo di mezzala e proviene dal CE Sabadell, squadra che milita nella terza divisione del campionato spagnolo. Il centrocampista è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso con contratto annuale”. Questa la nota con cui l’Fc Messina comunica l’acquisto di Katio Landi. La società giallorossa, dopo le vicende estive legate alla mancata riammissione in Serie C, riparte da nuove figure tecniche in Serie D.

Oltre a Landi, arriva anche il giovane Jhoan Ozuna. “Originario della Repubblica Dominicana, classe 2003, gioca nel ruolo di attaccante ed è in prestito dalla Sampdoria. Il giocatore è già a disposizione del Mister Carmelo Mancuso”.