6 Settembre 2021 12:53

Continua l’opera di rafforzamento in casa Fc Messina: l’ultimo nuovo arrivo proviene da Trebisacce

Giorni intensi in casa Fc Messina per la costruzione del nuovo organico in vista dell’avvio di campionato di Serie D, che avrà inizio tra qualche settimana. L’ultimo nuovo arrivo in ordine di tempo proviene da Trebisacce, in provincia di Cosenza. Si tratta di Francesco Valente, esterno d’attacco classe 2002 proveniente dalla Triestina.