Fc Lamezia Terme-Reggina, l’amichevole avrà copertura televisiva: dove seguire la diretta

3 Settembre 2021 14:58

L’amichevole di domani tra Fc Lamezia Terme e Reggina sarà trasmessa in esclusiva sulla web tv ufficiale degli amaranto

Domani alle ore 18 si svolgerà l’amichevole tra Fc Lamezia Terme e Reggina al Guido D’Ippolito. La partita servirà ai padroni di casa per mettere benzina nelle gambe in vista dell’inizio di campionato, dopo il faraonico mercato, e agli amaranto per non perdere il ritmo gara dopo le prime due partite di Serie B e per far mettere altri minuti nelle gambe agli ultimi arrivati e a chi è più indietro di condizione.

La partita potrà essere seguita soltanto dai tifosi di casa, in un numero di 1000 persone, perché il settore ospiti è inagibile e non ci sarà possibilità per i supporters amaranto, dunque, di seguire la sfida. Lo potranno però fare a distanza. Il club amaranto ha infatti informato che la diretta della partita sarà trasmessa in esclusiva sulla pagina Facebook di Reggina Tv, con la telecronaca di Rocco Musolino e di Giusva Branca.