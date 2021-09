Ennesimo botto di mercato per l’Fc Lamezia Terme: arriva un altro ex Reggina, Piergiuseppe Maritato

22 Settembre 2021 10:58

Ennesimo colpaccio dell’Fc Lamezia Terme, che mette a segno il botto Piergiuseppe Maritato, altro ex Reggina alla corte del presidente Saladini

Una colonia di ex Reggina. Questo è, ad oggi, l’Fc Lamezia Terme. L’ultimo ufficializzato è un autentico botto, al pari di gran parte degli altri nuovi arrivi: alla corte del presidente Saladini è infatti sbarcato Piergiuseppe Maritato, ex attaccante degli amaranto. Sfortunata, però, la sua esperienza in riva allo Stretto: in avvio di stagione (la 2018-2019), infatti, un brutto e lungo infortunio ha chiuso anzitempo la sua avventura.

Dopo l’Albinoleffe, dunque, Maritato scende in D e torna in Calabria. E’ nato infatti a Cetraro (CS) nel 1989 e vanta più di 250 presenze tra serie B e C. Formatosi nel settore giovanile della Juventus, insieme a gente come Marchisio e Giovinco, Maritato a suon di gol ha guadagnato nella sua carriera anche la chiamata della Nazionale, indossando la maglia azzurra nel campionato del mondo Under-20 disputatosi in Egitto del 2009. Tra le tante maglie vestite in carriera dal nuovo centravanti lametino, si segnalano quelle di Fiorentina, Vicenza, Reggiana, Modena, Reggina e molte altre, centrando due promozioni dalla C alla B con Livorno e Como. Un calciatore che ha sempre militato tra i professionisti, ma che non ha tentennato neanche un istante ad abbracciare e far suo il progetto del presidente Saladini, il quale potrà ora fare affidamento su un attaccante di assoluto rilievo. “Con Maritato voglio dare alla squadra un ulteriore rinforzo per il raggiungimento dell’obiettivo e alla città un motivo in più per sostenerci e credere tutti, uniti, nella sfida Lamezia Terme”, ha commentato a caldo il presidente Saladini.