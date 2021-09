Sicilia, fanno irruzione armati d’ascia nella guardia medica di Siracusa: arrestati due fratelli

15 Settembre 2021 12:48

Due fratelli fanno irruzione nella guardia medica di Siracusa armati d’ascia: chiedevano un’immediato controllo per il padre, fermati dai carabinieri

Incredibile episodio di violenza avvenuto presso la guardia medica di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. Due fratelli, rispettivamente di 32 e 22 anni, hanno sfondato la porta di ingresso della guardia medica del luogo armati d’ascia, chiedendo un’immediata visita per il padre. I due hanno anche messo a soqquadro parte dei locali, aggredito il medico di guardia e il padre di quest’ultimo. Il pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Noto, avvisati dal medico a causa dell’evidente stato di alterazione dei due uomini (per altro armati), ha consentito l’arresto per minacce, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di servizio di pubblica utilità in concorso. I due sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.