Da Buenos Aires alla Calabria: l’argentino Facundo è un nuovo giocatore della Bovalinese

18 Settembre 2021 09:56

L’argentino Facundo, difensore classe ’99, è un nuovo giocatore della Bovalinese

Asd Bovalinese 1911 comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2021/22, dell’agile difensore argentino Facundo Otero. Per Facundo, classe ’99, è il primo anno in Italia, dopo aver assaggiato il calcio europeo con le casacche dei portoghesi del Mirandes (Quarta Divisione) e Oleiros (Serie C). Cresce calcisticamente nei settori giovanili del Banfield, Indipendiente, All Boys prima di fare il suo esordio tra i grandi, in serie C, con il Deportivo Tristan Suarez nell’annata 2018/19. “Sono contento per aver avuto questa opportunità di giocare in Italia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e sono concentratissimo sull’inizio di questo torneo. Anche se sono da poco qui si sta creando un bel gruppo e sono sicuro che con tanto sacrificio e volontà porteremo la Bovalinese a grandi risultati”.