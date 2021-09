Ex Reggina, debutto horror per Gasparetto con il Legnago: si rompe due costole, la sua partita dura mezz’ora

13 Settembre 2021 13:23

Esordio sfortunato per l’ex difensore della Reggina Daniele Gasparetto con la maglia del Legnago Salus: gol annullato e due costole rotte

Debutto horror per Daniele Gasparetto alla prima con la sua nuova squadra, il Legnago Salus, che tra l’altro ha preso un’imbarcata interna contro il Padova (degli ex Kirwan, andato a segno, e Ceravolo) nel pomeriggio di ieri. Il difensore, tra i protagonisti della promozione della Reggina ma la scorsa stagione separato in casa da gennaio in poi, ha esordito con la nuova maglia al centro della difesa, ma la sua partita è durata praticamente mezz’ora. Qualche minuto dopo il suo gol annullato per fuorigioco, infatti, il giocatore è stato costretto ad uscire in barella con due costole rotte. Un avvio sfortunatissimo. Auguriamo al calciatore una pronta guarigione.