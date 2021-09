Essilorluxottica: Del Vecchio, ‘con Ray-Ban smart siamo sul fronte dell’innovazione’

10 Settembre 2021 07:47

Milano, 10 set. (Adnkronos) – Con l’arrivo anche in Italia degli occhiali smart realizzati da Facebook ed Essilorluxottica, i ‘Ray-Ban Stories’, “Essilux è lì, sul fronte dell’innovazione”. Lo afferma il presidente di Essilorluxottica e fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, in un colloquio con il Corriere della Sera. “Sono prima di tutto dei bellissimi Ray-Ban – spiega Del Vecchio- come solo noi li sappiamo fare, questa volta con un cuore digitale. C’è la storia di Ray-Ban ma anche le storie delle persone che lo indosseranno. Non è tecnologia che ci occupa le mani, come il cellulare, ma è dentro un oggetto che amiamo da sempre ed è riuscito a migliorare il nostro aspetto”.

I nuovi occhiali ‘intelligenti’ sono “un tassello di un disegno più grande – spiega Francesco Milleri, ad del gruppo italo-francese – si indossa e si usa sia nella vita vera sia in rete, proprio come il gruppo che stiamo costruendo vive in costante equilibrio tra fisico e virtuale. Ray-Ban Stories dà una nuova e promettente prospettiva all’omnichannel. L’elettronica entra nel mondo dell’ottica. Offrendo prospettive inedite”. Negli ultimi cinque anni il gruppo “ha attraversato una trasformazione digitale formidabile. Le fabbriche, i negozi, la comunicazione, tutto oggi viaggia in rete. Poi ci sono i giovani. Ne abbiamo assunti a migliaia negli ultimi anni, a Milano e nel mondo. Ci portano talento, nuovi linguaggi e sensibilità, sul digitale e oltre. Con loro inventiamo nuove professioni nell’eyewear e proiettiamo l’azienda nel futuro”, sottolinea.

Per Milleri “creare conoscenza e trasferirla al mercato e alle nuove generazioni è la vera sfida per un’azienda come la nostra, per far crescere il Paese e un’industria assieme a noi. L’annuncio di ieri, con questo paio di Ray-Ban social, ci spinge a guardare a un futuro nuovo e a immaginare una lunga serie di prodotti mai visti prima”.