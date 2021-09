Elezioni regionali Calabria: ecco il sondaggio Rai, Occhiuto nettamente in testa. Oliverio sopra la soglia di sbarramento [I DATI]

7 Settembre 2021 12:02

Regionali Calabria: Roberto Occhiuto risulta primo nel sondaggio di Opinio Italia per la Rai con una forbice tra il 44% ed il 48%

Consegnate le liste è partita la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza per il Centro/Destra unito, risulta primo nel sondaggio di Opinio Italia per la Rai con una forbice tra il 44% ed il 48%. Il candidato presidente del Centro/Sinistra e del Movimento 5 Stelle, la scienziata Amalia Bruni si attesta tra il 24% e il 28%, mentre il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, al momento è tra l’16% e il 20%. Infine l’ex governatore Mario Oliverio è accreditato di una percentuale tra l’8% ed il 12%. Il dato degli indecisi è al 22,6%.