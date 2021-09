Elezioni Regionali, Salvini a Mileto: “la Calabria merita più attenzione di Milano. Chiediamo il green pass ai cittadini ma sbarcano migliaia di migranti…”

16 Settembre 2021 12:32

Elezioni Regionali Calabria, Salvini a Mileto: “la Lega sarà il primo partito della coalizione di centrodestra”

Torna in Calabria il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Prima tappa a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, per l’ex ministro degli Interni: “ vengo spesso in Calabria e posso dire che questa bellissima regione merita più attenzione rispetto alla mia Milano o a Torino”. “Questa terra mi piace talmente tanto che ho deciso di trascorrere qualche giorno di ferie proprio qui. Sono sicuro– prosegue- Occhiuto darà almeno 25 punti di distacco al secondo arrivato e la Lega sarà il primo partito della coalizione”. “Chiediamo il green pass per andare in piscina o in pizzeria e stanno sbarcando in Calabria ed in Sicilia in questi minuti 1.500 persone in poche ore e ciò non è sostenibile”, conclude.