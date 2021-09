Elezioni Regionali, Occhiuto e Cannizzaro inaugurano il comitato elettorale a Reggio Calabria: “dimostreremo che essere calabresi è un orgoglio” [FOTO e VIDEO]

16 Settembre 2021 12:21

Occhiuto a Reggio Calabria: “Cannizzaro è un amico, ha grande energia, lui è il mio parlamentare di riferimento”

Si è svolto ieri sera, presso la sede del Coordinamento di Forza Italia, l’inaugurazione del Comitato elettorale “Occhiuto Presidente” per la provincia di Reggio Calabria alla presenza del candidato presidente e degli altri rappresentanti dei partiti della coalizione del “Centro/Destra. Francesco Cannizzaro, padrone di casa e punto di riferimento dei forzisti in Calabria, ha rimarcato che “l’evento non vuole essere comizio con interventi fiume e opere di convincimento ma l’occasione per brindare insieme al futuro della nostra terra. Energia, entusiasmo, semplicità, senso di appartenenza, gioco di squadra: il giusto mix di ingredienti che serve a creare armonia. È questo il nostro spirito, è questa la ventata di rinnovamento che vogliamo portare. La campagna elettorale sarà intensa e dall’esito scontato con la vittoria di Mario Occhiuto, il quale avrà una grande responsabilità”. Roberto Occhiuto nel suo intervento sottolinea: “sono qui da amico di Cannizzaro, è il mio parlamentare di riferimento, alla Camera ha un’energia incredibile che trasmette a tutti i colleghi. Dimostreremo che essere calabresi è un orgoglio, un qualcosa di bellissimo. Un impegno lo voglio assumere sulla sanità, chiederemo con forza al Governo che venga restituita ai calabresi”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.