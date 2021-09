Elezioni Regionali, mercoledì Brugnaro (Coraggio Italia) farà tappa a Reggio Calabria

27 Settembre 2021 09:30

Elezioni Regionali, iniziativa con Brugnaro al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Domani appuntamenti a Lamezia, Catanzaro Lido e Marina di Gioiosa Ionica

Passerà anche da Reggio Calabria lo sprint finale del presidente di ‘Coraggio Italia’, Luigi Brugnaro, a sostengo del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto. Brugnaro sarà nella Città dello Stretto mercoledì prossimo per una iniziativa attesa per le ore 11 al Grand Hotel Excelsior di via Vittorio Veneto, 66. Previsto un punto stampa e la presenza di candidati, amministratori e simpatizzanti. Il tour elettorale di Brugnaro in Calabria, il terzo dopo quelli di fine agosto e metà settembre, comincerà domani, martedì 28 settembre, a Lamezia Terme. Alle ore 11.00, iniziativa e punto stampa al ‘T Hotel Lamezia’, SS 280 dei Due Mari. Prevista la partecipazione di candidati, amministratori e simpatizzanti. Nel pomeriggio, invece, Brugnaro si sposterà a Catanzaro Lido.

Alle ore 16.00 sarà l’Hotel Perla del Porto,Via Martiri di Cefalonia 64, a ospitare il punto stampa con Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro. Saranno presenti candidati, amministratori e simpatizzanti. In serata, infine, Brugnaro si trasferirà nel Reggino. A Marina di Gioiosa Ionica, ore 20.00, Piazza Zaleuco, lo attende un ‘Aperitivo fucsia con i giovani’. Il giorno dopo a Reggio Calabria per l’appuntamento al Grand Hotel Excelsior.