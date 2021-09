Elezioni Regionali: Luigi De Magistris chiude la campagna elettorale a Reggio Calabria

30 Settembre 2021 09:15

Saverio Pazzano e La Strada annunciano il comizio finale di Luigi de Magistris a Reggio Calabria, venerdì 1° ottobre, piazza Duomo

“Venerdì 1° ottobre alle ore 16:30 si terrà a piazza Duomo il comizio conclusivo della campagna elettorale di Luigi de Magistris. È l’ultima grande tappa di un cammino, iniziato ormai molti mesi fa, che ci ha portato a girare ogni angolo della nostra area metropolitana e della nostra regione per incontrare e coinvolgere più persone possibile con l’obiettivo di costruire la Calabria che verrà”, è quanto annunciano il movimento “La Strada” e Saverio Pazzano. “È stato un cammino emozionante: abbiamo toccato con mano le ferite aperte di un territorio in cerca di riscatto, abbiamo imparato dalle persone che con tenacia lottano quotidianamente contro le mille difficoltà derivanti dalla cattiva, cattivissima gestione della cosa pubblica. Abbiamo trovato ovunque la stessa nostra sete di giustizia, abbiamo visto l’inferno dell’abbandono e il paradiso delle ricchezze e delle potenzialità infinite della nostra terra. È il momento adesso di costruire la Calabria che vogliamo, di cancellare i privilegi dei potenti e garantire il rispetto dei diritti per tutte le persone, primo fra tutti il lavoro; di abolire le clientele e premiare il merito e le competenze! La Calabria che vogliamo è la nostra terra promessa: è libera, meravigliosa ed è ad un passo da noi. Mettiamoci in cammino: abbiamo appena cominciato. Ci vediamo venerdì 1° ottobre alle ore 16:30 a piazza Duomo. Partecipiamo tutte e tutti, e riprendiamoci in mano il destino della nostra terra. È solo a un passo da noi”, conclude la nota.