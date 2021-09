Elezioni Regionali, Luigi Brugnaro torna in Calabria e lancia lo sprint alla campagna elettorale

25 Settembre 2021 12:42

Elezioni Regionali Calabria, settimana prossima sarà a Lamezia, Catanzaro e Marina di Gioiosa Ionica

Il presidente di ‘Coraggio Italia’ e sindaco di Venezia, Lugi Brugnaro, torna in Calabria per gli ultimi giorni di campagna elettorale a sostegno della lista e del candidato presidente Roberto Occhiuto. Si comincia martedì prossimo, 28 settembre a Lamezia Terme. Alle ore 11.00, iniziativa e punto stampa al ‘T Hotel Lamezia’, SS 280 dei Due Mari. Prevista la partecipazione di candidati, amministratori e simpatizzanti. Nel pomeriggio, invece, Brungaro sarà ad un’iniziativa a Catanzaro Lido. Alle ore 16.00 sarà l’Hotel Perla del Porto,Via Martiri di Cefalonia 64, a ospitare il punto stampa con Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro. Saranno presenti candidati, amministratori e simpatizzanti. In serata, infine, Brugnaro si trasferirà nel Reggino. A Marina di Gioiosa Ionica, ore 20.00, Piazza Zaleuco, lo attende un ‘Aperitivo fucsia con i giovani’. Mercoledì 29, inoltre, incontro a Reggio Calabria.