Elezioni Regionali, Letta in Calabria: “Amalia Bruni unica speranza per cambiare la sanità”

19 Settembre 2021 14:26

Elezioni Regionali, Letta in Calabria: “l’unica alternativa al Centro/Destra è Amalia Bruni”

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del 3 e 4 ottobre. Oggi tour nella nostra regione, tra Lamezia Terme e Cosenza, per Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico: “sono convinto che vinceremo le elezioni. Il nostro sforzo delle prossime due settimane sarà a tappeto, comune per comune, per convincere gli indecisi. Amalia Bruni è un pò come Filippo Tortu. Anche Tortu prese il testimone nell’ultima curva in cui era un filo indietro e poi dopo nell’ultimo rettilineo ha battuto l’inglese. Ecco, l’inglese è Spirlì ed è lui che perderà negli ultimi metri”. “Con Amalia Bruni, alla luce della sua competenza- sottolinea Letta- saremo in grado di offrire ai calabresi una sanità come abbiamo in tante altre regioni d’Italia”. Poi una battuta sul voto utile: “voglio dire ai cittadini calabresi che questo è un confronto tra due candidature, da una parte ci sono Occhiuto-Spirlì dall’altra Amalia Bruni. Chi vota per altri candidati rispetto alla Bruni vota tutto sommato per favorire Spirlì e Occhiuto”, conclude.