Elezioni Regionali in Sicilia: Salvini punta su Minardo per la corsa alla presidenza [FOTO]

26 Settembre 2021 13:58

Il leader della Lega rivendica “la guida di una regione del Sud” indicando il nome del segretario del Carroccio. Salvini non esclude che l’ex renziana Valeria Sudano corra nel 2023 a sindaco di Catania

Matteo Salvini sostiene la corsa del segretario regionale della Lega, Nino Minardo, come candidato governatore in Sicilia. “Minardo è giovane, con esperienza e ha consolidati rapporti di stima che lo fanno riconoscere dagli alleati come un interlocutore affidabile, ne parleremo al momento opportuno”, dice il leader del Carroccio in un’intervista a “La Sicilia” in cui rivendica “il dovere di guidare anche una regione del Sud” anche in considerazione degli equilibri nazionali del centrodestra. “La Lega aveva e ha ottimi nomi in ogni regione italiana, e dalla Puglia alla Campania abbiamo fatto scelte di lealtà verso la coalizione, ma i risultati non sono stati quelli sperati” e adesso “di sicuro in Sicilia la Lega c’è e non sarà semplice spettatrice”. Salvini prende le distanze dall’asse fra Giorgia Meloni e Nello Musumeci, che ha proposto di recente alla leader di Fratelli d’Italia un’alleanza per le Regionali: “non soffro di gelosia. Mi preme costruire una squadra vincente per la Sicilia, lascio ad altri le manovre di palazzo”.

Salvini guarda infine anche al voto alle Amministrative. Dopo la tornata d’autunno ci sarà prima Palermo e poi Catania nel 2023, una prospettiva su cui il leader non smentisce la tentazione di candidare la senatrice ex renziana Valeria Sudano: “conosco e stimo Pogliese, ma la Lega ha donne e uomini capaci di prendere in mano la città”.