Elezioni Regionali, il Senatore Berutti in Calabria per la campagna elettorale di Coraggio Italia

28 Settembre 2021 15:26

Elezioni Regionali, il Senatore Massimo Berutti di Coraggio Italia sarà in provincia di Cosenza per conoscere il territorio e incontrare gli amministratori locali, i candidati e i simpatizzanti

Mercoledì 29 settembre 2021 il Senatore Massimo Berutti di Coraggio Italia sarà in provincia di Cosenza per conoscere il territorio e incontrare gli amministratori locali, i candidati e i simpatizzanti. Appuntamento in mattinata a Morano Calabro prima con la visita alle ore 11:00 al Comune e di seguito alle ore 12:00 conferenza stampa al chiostro di San Bernardino da Siena (villa comunale) Nel pomeriggio il Senatore Berutti si sposterà per l’incontro a Francavilla Marittima presso la sala consiliare. Porterà i saluti il Sindaco Dott. Franco Bettarini e sarà presente il candidato Giancarlo Chiaradia.