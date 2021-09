Elezioni Regionali, il Movimento 10 idee per la Calabria al fianco di Luigi De Magistris

12 Settembre 2021 17:14

Elezioni Regionali, il Movimento 10 idee per la Calabria al fianco di Luigi De Magistrise ed “in particolare dei 2 candidati nella circoscrizione Sud più vicini al Movimento Marina Neri e Carmelo Nucera”

Il Movimento 10 idee per la Calabria auspica sin dalla sua fondazione “il rinnovamento della classe dirigente calabrese e del ceto politico che la rappresenta. Per tale ragione è stato convinto sostenitore, fin dall’inizio, del Laboratorio Primavera della Calabria cui ha contribuito con le sue donne, i suoi uomini e, soprattutto, le sue idee ed i suoi progetti per il rilancio di un Regione che, anche per l’inadeguatezza delle scelte politiche di chi nel corso degli anni ha ricevuto il mandato degli elettori, è diventato il fanalino di coda dell’intera Unione Europea. Attraverso il Laboratorio, 10 Idee per la Calabria ha aderito al Progetto Politico della coalizione che sostiene la lista “de Magistris Presidente” ed in particolare dei 2 candidati nella circoscrizione Sud più vicini al Movimento: Caterina Neri detta Marina, Vicepresidente del nostro Movimento e co-fondatrice di Primavera della Calabria, avvocato impegnato nelle battaglie in difesa della Costituzione e per l’affermazione dei diritti civili, particolarmente delle donne, e firmataria del ricorso per l’incostituzionalità del Rosatellum TER. Carmelo Giuseppe Nucera, esperto del mondo del lavoro, ex sindacalista della CGIL, già sindaco di Bova, strenuo difensore delle minoranze linguistiche, attivista di Primavera della Calabria. Marina e Carmelo restano impegnati a portare nelle Istituzioni il metodo di lavoro, le competenze, i progetti del Movimento 10 Idee per la Calabria, dalla battaglia sul Recovery Fund a quelle per la Sanità, i Trasporti, l’Acqua Pubblica e l’Economia Circolare. Il Movimento sarà al loro fianco ed invita tutti i Calabresi che hanno a cuore il rilancio della nostra Regione, tutti quelli che non ne possono più della solita politica e dei soliti politicanti, tutti quelli che da troppo tempo rinunciano ad esprimere la propria opinione attraverso il voto, a sostenere i candidati nella lista de Magistris Presidente Circoscrizione Sud: Caterina Neri detta Marina e Carmelo Giuseppe Nucera”.