Elezioni Regionali, il ministro Guerini al fianco di Amalia Bruni: “la Calabria diventi protagonista della ripresa del Paese”

24 Settembre 2021 20:38

Elezioni Regionali, il ministro Guerini: “voglio ringraziare Amalia per aver messo a disposizione la sua storia, la sua passione al servizio di un progetto importante per la sua Calabria”

Prosegue la campagna elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre. “Voglio ringraziare Amalia per aver messo a disposizione la sua storia, la sua passione al servizio di un progetto importante per la sua Calabria. Amalia Bruni rappresenta quello che la politica sta cercando in questo momento, candidature che siano in grado di rappresentare le comunità. La sua candidatura ha valori e ideali molto chiari, precisi, è una candidatura che unisce dal punto di vista politico e che può governare con una ampia coalizione mettendo in campo le energie migliori. Che sia in grado di andare oltre i partiti riconoscendo comunque il loro ruolo“. E’ quanto ha affermato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini oggi a Cosenza. “C’è bisogno che la Calabria diventi protagonista della ripresa del Paese – prosegue – ci sono dati importanti che riguardano il tasso di crescita superiori alle aspettative e la Calabria deve essere messa in condizione di poter crescere e uscire dalle le emergenze in cui si trova. Questa Regione ha bisogno di una persona che sa come si governa e come convogliare le migliori energie per colmare quel divario che oggi esiste con il resto d’Italia. Per questo – ha concluso – abbiamo scelto Amalia Bruni, persona seria che ha una passione civile vera, da calabrese doc”, conclude.