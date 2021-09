Elezioni Regionali, il governatore Toti visita Maierato: “con Occhiuto la Calabria rifiorirà”

26 Settembre 2021 13:42

Il Presidente e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti ha visitato il comune di Maierato in provincia di Vibo Valentia

Nel tour calabrese il Presidente e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti ha visitato il comune di Maierato in provincia di Vibo Valentia. Insieme al sindaco Giuseppe Rizzello hanno discusso della necessità di intervenire al più presto per riparare i danni che una frana ha causato 10 anni fa. “La promessa – ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria – è che con la vittoria del nostro candidato, Roberto Occhiuto, questa città, e tutta la Calabria, non vengano abbandonate ma anzi rifioriscano per il bene dei calabresi e dell’Italia intera. Forza e coraggio, rimbocchiamoci le maniche per questa ultima settimana della campagna elettorale per dare alla Calabria un sistema di governo basato su onestà, efficienza, capacità e meritocrazia”.