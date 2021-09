28 Settembre 2021 21:40

Giuseppe Conte giovedì 30 settembre tornerà a Reggio Calabria per chiudere la campagna elettorale per le regionali, comizio a Piazza Indipendenza con Amalia Bruni

Ultime iniziative in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre: tutti i partiti sono in fermento per chiudere la campagna elettorale. Torna a Reggio il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con un comizio a Piazza Indipendenza con la candidata presidente del Centro/Sinistra, Amalia Bruni. L’appuntamento è giovedì alle 19:30.