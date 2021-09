14 Settembre 2021 13:58

Reggio Calabria: domani presso la sede del Coordinamento di Forza Italia sarà inaugurato il Comitato elettorale “Occhiuto presidente”

Domani, mercoledì 15 settembre, presso la sede del Coordinamento di Forza Italia, sarà inaugurato il Comitato elettorale per la provincia di Reggio Calabria “Occhiuto Presidente”. “Sarà l’occasione per brindare tutti insieme al futuro della Calabria, alla presenza del candidato Governatore della Calabria, On. Roberto Occhiuto, e dei candidati della Coalizione di Centro/Destra”, scrivono in una nota gli organizzatori.