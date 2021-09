16 Settembre 2021 10:59

Elezioni Regionali, domani la presentazione della lista dei candidati dell’UDC. La manifestazione sarà presieduta dal presidente nazionale, sen. Antonio De Poli

Domani, alle ore 11, presso l’ hotel E’ HOTEL di Reggio Calabria, in via Rada dei Giunchi avrà luogo la presentazione della lista dei candidati dell’UDC alle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre 2021 per la circoscrizione Sud. La manifestazione sarà presieduta dal presidente nazionale dell’UDC, sen. Antonio De Poli. Saranno presenti Calogero Di Carlo (segretario amministrativo UDC), Flavio Cedolia (vicecommissario regionale UDC Calabria); Paolo Arillotta (commissario provinciale UDC Reggio Calabria), e Giovanni Sarica (coordinatore provinciale Giovani UDC Reggio Calabria).