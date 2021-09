Elezioni Regionali: domani iniziativa di Europa Verde a Piazza De Nava

29 Settembre 2021 15:30

“I candidati di Europa Verde alle elezioni regionali in Calabria incontreranno di nuovo la cittadinanza di Reggio giovedì 30 settembre dalle ore 17 in piazza De Nava. La scelta di Piazza De Nava vuole sottolineare la loro opposizione al progetto che ne stravolgerebbe l’assetto architettonico e arboreo”. E’ quanto scrive in una nota Gerardo Pontecorvo, Commissario metropolitano di Europa Verde e candidato a consigliere regionale. “Europa Verde, nata dalla confluenza dei Verdi Italiani, e ispirata dal grande successo che ha nel contesto europeo, come quello di domenica scorsa in Germania, è di fatto la vera novità politica delle prossime elezioni calabresi. Tra le sue file annovera candidati competenti e appassionati che hanno le risposte per sconfiggere la palpabile sfiducia nelle istituzioni e la rassegnazione dilagante tra i cittadini. Purtroppo chi ha governato fino a oggi il territorio reggino e il resto della Calabria non è stato capace di affrontare, e tanto meno di risolvere, almeno qualcuna delle emergenze con cui dobbiamo convivere quotidianamente. Rifiuti, mare inquinato, incendi, sono soltanto alcuni esempi. Dunque, quella di giovedì sarà un’occasione per porre finalmente al centro del dibattito politico la questione ambientale, e del verde cittadino in particolare, che non può continuare ad essere demandata a partiti che ne hanno fatto finora una semplice etichetta vuota di contenuti e, soprattutto, di soluzioni”, conclude la nota.