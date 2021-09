Elezioni regionali, Conte a Vibo Valentia: “Calabria emergenza nazionale. Nessuna ripercussione dal risultato elettorale sulle sorti del Governo”

22 Settembre 2021 13:28

Elezioni regionali, Conte a Vibo Valentia con Amalia Bruni: “nessuna ripercussione dal risultato elettorale in Calabria sulle sorti del Governo anche perché il progetto del Movimento Cinque Stelle è di lungo tempo”

Prosegue il tour in Calabria di Giuseppe Conte a sostegno del Movimento 5 Stelle e di Amalia Bruni, candidata presidente del Pd con i grillini. L’ex premier a Vibo Valentia è stato categorico: “nessuna ripercussione dal risultato elettorale in Calabria sulle sorti del Governo anche perché il progetto del Movimento Cinque Stelle è a lungo tempo. Noi tentiamo teniamo alta l’asticella della buona politica che significa proposte politiche nell’interesse dei cittadini. La Calabria è un’emergenza nazionale perché in tutte le classifiche, parlo della disoccupazione e degli investimenti, è fanalino di coda e noi non possiamo far crescere l’Italia se trascuriamo intere regioni. E allora la mia presenza qui e il fatto che mi sia speso personalmente per costruire questa proposta anche a livello regionale con Amalia Bruni vuol dire una costante e vera attenzione per la comunità calabrese che soffre tanto ma ha anche tante potenzialità ed esprime una grande ricchezza interiore che dobbiamo far venire fuori così come la voglia di riscatto contro tutte le mafie, le forme di corruzione, criminalità e massonerie deviate“, conclude.