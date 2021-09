Elezioni Regionali Calabria, Zingaretti a Catanzaro: “l’unico voto utile è per Amalia Bruni”

17 Settembre 2021 19:25

Elezioni Regionali Calabria, Zingaretti a Catanzaro: “per fermare la destra, l’unico voto utile è per Amalia Bruni”

Nicola Zingaretti, già segretario nazionale del Partito Democratico e governatore nel Lazio, è stato ospite della Festa dell’Unità a Catanzaro. “Sono qui per sostenere Amalia Bruni che è una delle tante eccellenze della Calabria che ha fatto la scelta di restare qua, nella sua terra per farla crescere e lievitare nel campo della scienza e della medicina”, evidenza Zingaretti. Poi un appello al voto utile: “dico che c’è solo una candidatura che può fermare la vittoria della destra in questa regione ed è quella di Amalia Bruni. Lo so e lo sappiamo tutti, il mio è un appello affinchè si faccia una scelta e una scelta di campo per salvare questa regione”, sottolinea. “Oliverio? Ognuno ha diritto ad esprimere le proprie idee. Ma poi ci sono i sistemi elettorali e soprattutto nei sistemi elettorali a turno maggioritario unico si vota per esprimere una opinione“, conclude il governatore del Lazio.