Elezioni Regionali Calabria, Tajani e Occhiuto presentano le liste di Forza Italia e Forza Azzurri: “cambieremo la regione”

9 Settembre 2021 18:49

Elezioni Regionali Calabria, Tajani e Occhiuto presentano le liste di Forza Italia e Forza Azzurri: “saremo il primo partito della coalizione”

Presentazione ufficiale a Lamezia Terme delle liste di Forza Italia e Forza Azzurri in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre alla presenza del candidato presidente Roberto Occhiuto, di Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito di Berlusconi, del coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, e dei parlamentari Francesco Cannizzaro, Fulvia Caligiuri, Marco Siclari, Sergio Torromino e Maria Tripodi. Per Occhiuto “Jole Santelli aveva cominciato a dimostrare al Paese che la Calabria è una bella regione, che ha una classe dirigente di qualità. Spirlì si è trovato a gestire l’ordinario, facendo quello che poteva fare. Sono sicuro che cambieremo la Calabria”. “Chiederò al ministro Carfagna di istituire nella nostra regione una sede decentrata dell’Agenzia della Coesione per dire ai Comuni: potete ricorrere alle risorse della Regione per gli investimenti, potete farlo con vostri progetti, o se volete la Regione vi dà le risorse e i progetti per velocizzare la spesa“, sottolinea Occhiuto. Per Tajani “Forza Italia sarà il primo partito proprio per le nostre proposte, le nostre battaglie e per continuare l’opera di Santelli. E credo anche che la lista degli Azzurri sarà la seconda forza politica. Ma ripeto noi corriamo per vincere, per sostenere Roberto Occhiuto, e non c’è nessuna tensione nel centrodestra”.