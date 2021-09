27 Settembre 2021 10:43

Elezioni Regionali Calabria, Scarcella (Coraggio Italia): “sfido tutti i candidati consiglieri ad un dibattito pubblico. Parliamo di soluzioni non di promesse personali”

“La campagna elettorale è giunta agli sgoccioli. Manca, ormai, una settimana alle tanto attese elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Ritengo sia doverosa una riflessione nei confronti dei tanti calabresi che aspirano a vivere una realtà diversa, in cui siano tutelati diritti fondamentali come la salute, nota dolente del territorio. Solo una classe dirigente nuova ed attenta, potrà far rinascere la nostra regione”. Queste le parole di Cetty Scarcella, Vice Presidente Nazionale di Cambiamo giovani e candidata alle elezioni regionali nella lista di “Coraggio Italia”. “Per l’ennesima volta, in questa regione straordinaria e dalle innumerevoli potenzialità, sono molti, forse troppi, i candidati che, illudono i cittadini con utopistiche promesse e propositi irrealizzabili per una manciata di voti a discapito di un territorio desideroso di un cambiamento radicale. Le elezioni regionali – evidenzia la Scarcella – non sono uno scherzo in quanto è in gioco il futuro dei giovani e dei calabresi. Basta con le consuete passerelle di chi ambisce a conquistare solo uno scranno in consiglio e non agisce nell’interesse della collettività. In quest’ottica, invito tutti i candidati, vecchi e nuovi di ogni lista, ad un dibattito pubblico. Questa terra ha la necessità di dotarsi di programmi concreti, idee, progetti, servizi e dialogo con le istituzioni. Un confronto consentirebbe ai cittadini di tutta la provincia di Reggio a valutare chi, pancia a terra, intenda lavorare seriamente per questa regione e chi, invece, ha scelto di candidarsi, esclusivamente, per un tornaconto personale”. “Un dibattito aperto – ha concluso la candidata di Coraggio Italia – dettato dalla volontà di ascoltare soluzioni e proposte sulle numerosissime problematiche che da anni attanagliano la Calabria in diversi ambiti: sanità, infrastrutture, disoccupazione giovanile, accantonando il consueto valzer di promesse personali, come posti di lavoro in un ente o in un altro. Coraggio Calabria, che sostiene la candidatura di Roberto Occhiuto alla carica di Governatore, restituirà ai cittadini, una Calabria nuova che guarda al futuro con ottimismo”.