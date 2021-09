4 Settembre 2021 09:06

Elezioni Regionali Calabria, presentata la lista “Noi con l’Italia” in appoggio a Roberto Occhiuto ed al Centro/Destra

Presentata la lista “Noi con l’Italia” in appoggio a Roberto Occhiuto ed al Centro/Destra in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3 e 4 ottobre. C’è tempo sino alle 12 per depositare tutta la documentazione utile per essere presenti alla tornata elettorale.

Ecco i nomi:

Circoscrizione Nord