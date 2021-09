3 Settembre 2021 16:09

Elezioni regionali Calabria, presentata la lista di Forza Italia. Al Nord il capolista è l’assessore Gallo

Tutto pronto per la presentazione dei candidati e delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 3-4 ottobre. A partire dalle ore 08:00 di questa mattina fino alle 20:00 di questa sera, e poi domani dalle ore 08:00 alle ore 12:00, è possibile consegnare le liste, candidati e simboli delle tre circoscrizioni. Tra i primi a consegnare la lista è stata Forza Italia:

Circoscrizione Nord

Gianluca Gallo

Antonio De Caprio

Emira Ciodaro

Andrea Cuzzocrea

Katya Gentile

Giovanni Greco

Francesca Impieri

Carmelo Salerno

Pasqualina Straface

In corso di aggiornamento